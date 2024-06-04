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Израиль

Полиция проводит задержания в мэриях Реховота и Ашкелона

время публикации: 04 июня 2024 г., 11:29 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 11:29

Следователи полиции провели задержания высокопоставленных сотрудников муниципалитетов Реховота и Ашкелона в рамках расследования дела о коррупции в муниципалитете Тель-Авива.

Напомним, что 20 мая 13 сотрудников тель-авивского муниципалитета были задержаны по подозрению в коррупции, отмывании капитала и налоговом мошенничестве в особо крупных размерах.

Задержания и обыски проводились сотрудниками отдела полиции ЛАХАВ 433 по борьбе с экономическими преступлениями совместно со следователями Налогового управления.

Согласно подозрениям, подрядчики по уборке улиц подкупали работников муниципалитета для склонения результатов тендеров в свою пользу. В ходе расследования также вскрылись связи с криминальными группировками, как арабскими, так и еврейскими, и оформление фиктивных квитанций на сотни миллионов шекелей.

В ходе следствия появились подозрения, что подобные схемы действовали и в других муниципалитетах.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2024

Задержания в мэрии Тель-Авива по подозрению в коррупции