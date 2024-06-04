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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4 июня: трое убитых

время публикации: 04 июня 2024 г., 06:10 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 06:10
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4 июня: трое убитых
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 4 июня действовали около Рамаллы (в Сильуаде, Бирзейте, Аль-Бире), в Шхеме (в Асире) и около Шхема (в Бурке).

Происходили вооруженные столкновения.

Палестинские источники сообщали, что на западной окраине Туль-Карема около границы с Израилем военные открыли огонь по автомобилю, убиты двое "молодых мужчин". Сообщалось также, что в столкновениях с израильскими военными возле Шхема был убит 30-летний мужчина.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 4 июня.

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