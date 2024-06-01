Нетаниягу отверг "израильское предложение" Байдена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что условием постоянного прекращения огня в секторе Газы является уничтожение ХАМАСа. "Любое предложение, согласно которому Израиль согласится на постоянное прекращение огня без уничтожения военной и политической структуры ХАМАСа даже не обсуждается", – цитирует его слова "Кан-Бет".

Напомним, что 31 мая президент США Джо Байден выступил в пятницу, 31 мая, с речью о войне в секторе Газы, раскрыв условия сделки по возвращению заложников, предложенной, по его словам, Израилем ХАМАСу. Он призвал ХАМАС согласиться с израильским предложением, которое передано ему при посредничестве Катара.

Это предложение предусматривает обмен похищенных израильтян и палестинских заключенных и вывод израильской армии из сектора Газы. Хоть об этом не говорится напрямую, но условия соглашения позволяют террористической группировке сохранить власть в секторе Газы.

"Война без конца и стремление к полной победе только истощат Израиль; экономику, армию и человеческие ресурсы; это усилит изоляцию Израиля в мире. Это не вернет похищенных домой, не приведет к долгосрочному поражению ХАМАСа и безопасности Израиля", – сказал президент США.

Таким образом, заявление Нетаниягу от 1 июня дезавуирует слова Байдена о том, что речь идет о переданном ХАМАСу израильском предложении.

Канцелярия главы правительства подтвердила, что Нетаниягу получил приглашение выступить перед обеими палатами американского Конгресса. Он станет первым в истории иностранным лидером, который в четвертый раз выступит на совместном заседании Палаты представителей и Сената.