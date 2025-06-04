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Израиль

Командир бедуинов объявил восточный Рафиах зоной без ХАМАСа

время публикации: 04 июня 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 15:22
Командир бедуинов объявил восточный Рафиах зоной без ХАМАСа
Кадр из видео https://t.me/abualiexpress/

В социальных сетях на арабском и иврите обсуждается некий Ясир Абу Шабаб, призывающий жителей восточных районов Рафиаха (Рафаха) возвращаться и жить в безопасности, без ХАМАСа.

Ходят слухи, что в подчинении Абу Шабаба есть боевики-бедуины, готовые противостоять ХАМАСу. Сам он заявляет, что готов контролировать восток Рафиаха и обеспечивать нормальную жизнь жителям этих районов.

Как отмечается в телеграм-канале Abu Ali Express, реакция на этот призыв среди жителей Газы и арабов, проживающих за пределами Газы, неоднозначная. Многие обвиняют Абу Шабаба в том, что он "прикрывается оккупантами", другие называют его "президентом Восточного Рафаха".

В публикации Abu Ali Express обращается внимание на тот факт, что зачастую жители Газы пишут в соцсетях заявляют о недопустимости получения продовольствия на пунктах Gaza Humanitarian Foundation (GHF), вторя ХАМАСу, но при этом в реальности многие из них именно там в последние дни получают продовольствие.

Израиль
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