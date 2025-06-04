Бывший тюремный охранник осужден на 16 лет за сексуальные преступления против несовершеннолетних
время публикации: 04 июня 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 14:59
Окружной суд в Тель-Авиве приговорил бывшего тюремного охранника, которому сейчас 65 лет, к 16 годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 290 тысяч шекелей, за сексуальные преступления в отношении четырех несовершеннолетних сестер своей жены, совершенных около 17 лет назад.
Самой младшей жертве на момент совершения преступления было девять лет.
В обвинительном заключении отмечалось, что преступления совершались в течение более десяти лет.
Жертвы этих преступлений дали показания примерно четыре года назад.
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