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Израиль

Внимание, розыск: пропал 70-летний Биньямин Хотар из Эльяхина

время публикации: 04 июня 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 11:55
Внимание, розыск: пропал 70-летний Биньямин Хотар из Эльяхина
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 70-летнего Биньямина Хотара из Эльяхина. В последний раз его видели 3 июня примерно в 16:00 около его дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, полного телосложения, седой, носит бороду, глаза карие, смуглая кожа.

Описание одежды и обуви: черные брюки, белая рубашка на пуговицах, черная шляпа, черные туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6334965.

Израиль
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