Допрос Нетаниягу: судья сделал замечание обвинителю

В окружном суде в Тель-Авиве возобновился перекрестный допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Представитель прокуратуры Йонатан Тадмор продолжает допрашивать Нетаниягу по фактам, связанным с "делом 1000".

В рамках этого дела Нетаниягу обвиняется в обмане общественного доверия в связи с получением им подарков от бизнесменов.

Нетаниягу заявил накануне, что после выборов 1999 года, когда он проиграл Эхуду Бараку, вовсе не собирался возвращаться в политику, что делает его отношения с Арноном Милченом и другими бизнесменами личными и не основанными на интересах или общественном положении.

Тадмор пытался представить суду высказывания Нетаниягу, сделанные в те годы, из которых следовало, что он намеревался вернуться в политику. Адвокат Амит Хадад заявил протест, который был поддержан судьями, так как эти материалы не были частью уголовного дела. "Вы все время пытаетесь прямым или косвенным путем добавить улики и факты в дело. Мы определили рамки накануне – они очерчены материалами дела", – сказал судья Одед Шахам.