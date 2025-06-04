В Газе ликвидирован один из лидеров "Бригад муджахидов"
время публикации: 04 июня 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 13:00
Террористическая группировка "Бригады муджахидов" объявила о гибели командира Махмуда Абу Нара – одного из лидеров "бригад", входившего в военной совет этой группировки.
Судя по имеющимся данным, Махмуд Абу Нар руководил боевиками "Бригад муджахидов" в центральной части сектора Газы.
В сообщении бригад отмечается, что он был ликвидирован в результате точечной атаки ЦАХАЛа.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.