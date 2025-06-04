В Газе ликвидирован один из лидеров "Бригад муджахидов"

Террористическая группировка "Бригады муджахидов" объявила о гибели командира Махмуда Абу Нара – одного из лидеров "бригад", входившего в военной совет этой группировки.

Судя по имеющимся данным, Махмуд Абу Нар руководил боевиками "Бригад муджахидов" в центральной части сектора Газы.

В сообщении бригад отмечается, что он был ликвидирован в результате точечной атаки ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.