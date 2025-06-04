Знакомьтесь, Капибарух: новый питомец "Сафари" получил имя

Администрация рамат-ганского зоопарка "Сафари" выбрала имя для молодого самца капибары, переехавшего в Израиль из чешского зоопарка в Пльзене. Звезду южноамериканской экспозиции назвали Капибарух – это имя было выбрано из множества предложенных читателями страницы зоопарка в социальной сети Facebook вариантов.

Удивительно подходящее для нового питомца "Сафари" имя предложил Даниэль Файгенсон из Герцлии. Даниэль держит дома четырех собак и кошку, а во время своей последней резервистской службы он спас осла из Газы: теперь этот ослик обрел теплый дом в кибуце Беэри.

Свою идею он объяснил тем, что молодой капибаре просто необходимо иметь звучное, забавное и по-настоящему израильское имя. Самое примечательное, что Даниэль Файгенсон, который во всех своих путешествиях по миру ходил в зоопарки посмотреть на капибар – ни разу не был в "Сафари" в Рамат-Гане.

Зоопарк приглашает и Даниэля, и всех остальных израильтян прийти полюбоваться на Капибаруха в южноамериканской экспозиции "Сафари", где он соседствует с южноамериканскими тапирами и нанду.

Капибарух прибыл в Израиль в возрасте девяти месяцев, и когда он окончательно обоснуется в своем вольере, администрация зоопарка надеется найти для него самку. Несколько лет назад в "Сафари" была пара капибар, Адас и Шломит, но они скончались от старости.

Капибара это дружелюбный крупный грызун весом от 35 до 65 кг – самки крупнее самцов. У капибар бочкообразное тяжелое тело и короткая голова, шерсть у них красновато-коричневого цвета.

В природе они распространены в тропических регионах Южной Америки, их среда обитания включает районы с густой растительностью вблизи рек, озер и болот. Живут капибары группами примерно по десять особей обоих полов.

Капибары не находятся под угрозой исчезновения, и этот вид особо любим людьми. В последние годы капибары стали настоящими звездами интернета: их спокойный дружелюбный характер, странная внешность и уникальный образ жизни стали основой для множества видеороликов, мультфильмов, мемов и игр.

Капибары отлично плавают и ныряют, между пальцами у них плавательные перепонки. Как и у многих других животных, обитающих в воде и возле воды, строение их тела позволяет им находиться под водой около пяти минут. Их глаза, уши и ноздри расположены в верхней части головы.

Капибары – животные экономные, они переваривают собственную растительную пищу дважды (то есть, они поедают свои экскременты). Необычный способ, но жизненно важный для их процесса пищеварения и поддержания баланса полезных микроорганизмов в пищеварительном тракте.