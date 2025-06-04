В Газу доставлены еще девять освобожденных заключенных
время публикации: 04 июня 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 16:17
В среду, 4 июня, в Газу из израильской тюрьмы были доставлены девять освобожденных заключенных – восемь мужчин и одна женщина, жители различных районов сектора.
Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.
Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.
Еженедельно в Газу десятки возвращают десятки задержанных ранее жителей сектора.