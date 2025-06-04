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Израиль

В Газу доставлены еще девять освобожденных заключенных

Газа
время публикации: 04 июня 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 16:17
В Газу доставлены еще девять освобожденных заключенных
Jamal Awad/Flash90

В среду, 4 июня, в Газу из израильской тюрьмы были доставлены девять освобожденных заключенных – восемь мужчин и одна женщина, жители различных районов сектора.

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.

Еженедельно в Газу десятки возвращают десятки задержанных ранее жителей сектора.

Израиль
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