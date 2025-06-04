Бойцы бригады "Нахаль" действуют на севере Газы
время публикации: 04 июня 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 16:03
Силы бригады "Нахаль" действуют в секторе Газы в рамках военной операции "Колесницы Гидеона", ликвидируя террористов и уничтожая инфраструктуру террора, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.
В настоящее время бойцы этой бригады находятся в районе Байт-Лахии, на севере сектора Газы.
За последние недели ими были ликвидированы группы боевиков, тайники с оружием, заминированные сооружения, пусковые установки и туннели.
В частности, с помощью беспилотника было обнаружено здание, заминированное террористами.