В Хайфе в результате ДТП тяжело травмирован мотоциклист

На улице Хативат Кармиэли в Хайфе мотоциклист не справился с управлением, его байк завалился на бок и влетел под припаркованный грузовик. Прибывшим на место аварии парамедикам потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь мотоциклиста из ловушки.

По словам парамедиков, пока продолжалась спасательная операция, состояние пострадавшего ухудшалось, когда его извлекли из-под грузовика, у него уже не было пульса и он не дышал. По дороге в больницу была начата реанимация.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в критическом состоянии.