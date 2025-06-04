Организация GHF объявила о закрытии пунктов раздачи продуктов в Газе на сутки
время публикации: 04 июня 2025 г., 00:36 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 00:36
Американская гражданская организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающая за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы, сообщила, что на сутки закрывает свои центры из-за проблем с логистикой.
GHF сообщает, что организация оказалась не готовой к обслуживанию столь большого количества людей и берет перерыв для работ по реконструкции и повышению эффективности работы центров.
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Эдраи предупредил, что в среду, 4 июня, дороги, ведущие к центрам раздачи гуманитарной помощи будут закрыты для гражданского населения.
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