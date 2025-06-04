ЦАХАЛ и ШАБАК: в ходе операции в деревнях Тамнун и Аль-Фараа задержаны 9 террористов

В ночь на 4 июня в деревнях Тамнун и Аль-Фараа, в зоне ответственности бригады "Менаше", прошла антитеррористическая операция, в ходе которой были задержаны 9 подозреваемых в террористической деятельности.

В операции участвовали бойцы бригады "Менаше", пограничники и "псевдоарабы" МАГАВа и оперативники ШАБАКа.

В ходе операции были задержаны девять человек, разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности, в том числе несколько торговцев оружием. По данным ШАБАКа, один из задержанных продал оружие террористу, обстрелявшему месяц назад израильских военнослужащих на блокпосту Хомеш.

Кроме того, в ходе операции было конфисковано несколько единиц оружия и боеприпасы.

В течение последних суток силами безопасности в Иудее и Самарии были задержаны еще 15 подозреваемых в террористической деятельности.