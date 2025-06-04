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Израиль

Нетаниягу встречается с Эдельштейном в попытке найти компромисс по закону о призыве

Биньямин Нетаниягу
Правительство
Юлий Эдельштейн
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 04 июня 2025 г., 19:44 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 19:44
Юлий Эдельштейн
Yonatan Sindel/Flash90

Началась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с председателем комиссии по внешней политике и безопасности Юлием Эдельштейном в попытке предотвратить развал правительства.

Перед этой встречей Эдельштейн еще раз повторил, что "закон без эффективных персональных санкций в отношении нарушителей будет законом об уклонении от службы". Он также заявил, что представленный им накануне вечером законопроект – это законопроект, который обсуждается уже больше года.

Санкции, предусмотренные законопроектом, продвигаемым Эдельштейном, в коалиции называют "драконовскими". Причем достижение целевого призыва не отменяет санкций.

Как сообщает INN, ультрарелигиозные партии называют требования Юлия Эдельштейна "неприемлемыми": в частности, речь идет о таких санкциях, как отмена налоговых льгот для работающих жен уклоняющихся от призыва "харедим", аннулирование водительских прав уклонистов и отмену скидок на жилье.

Представители ультрарелигиозных партий встретились накануне с Юлием Эдельштейном, после чего объявили, что встреча была неудачной. Сам Эдельштейн, напротив, сообщил, что встреча прошла в "хорошей атмосфере" и добавил, что назначены дополнительные обсуждения.

В "Ликуде" требуют от Эдельштейна "смягчить позиции", чтобы предотвратить развал правительства. Министр связи Шломо Кари предложил сместить Эдельштейна с поста председателя комиссии по внешней политике и безопасности.

Партии ШАС и "Яадут а-Тора", принявшие решение поддержать роспуск Кнессета, заявляют, что в новых выборах будут виноваты не они, а Юлий Эдельштейн.

Израиль
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