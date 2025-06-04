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Израиль

"Яадут а-Тора" поддержит роспуск Кнессета, правительство на грани краха

Призыв ультраортодоксов
ШАС
Яадут а-Тора
Биньямин Нетаниягу
Коалиция
время публикации: 04 июня 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 09:30
Моше Гафни и Арье Дери
Yonatan Sindel/Flash90

Духовные лидеры партии "Дегель а-Тора" отдали распоряжение депутатам поддержать законопроект о роспуске Кнессета.

Это распоряжение было отдано после того, как встреча представителей ШАС с главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном не привела к прорыву на переговорах. Представители "Яадут а-Тора" во встрече участия не принимали.

Как сообщает "Кан", беседа продолжалась до глубокой ночи, и после ее завершения в ультраортодоксальных партиях заявляют, что разногласия между сторонами по-прежнему велики. На этом фоне духовные лидеры "Дегель а-Тора" отдали распоряжение своим депутатам продвигать законопроект о роспуске Кнессета. Такое же распоряжение получили депутаты от "Агудат Исраэль".

Позиция партии ШАС остается неясной. Напомним, что блок "Яадут а-Тора" имеет в Кнессете семь мандатов, и даже если партия выйдет из коалиции и поддержит роспуск Кнессета, у Нетаниягу остается 61 мандат. Для распада коалиции необходима поддержка закона о роспуске Кнессета партией ШАС.

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили, что 4 июня он встретится с главой "Дегель а-Тора" Моше Гафни и другими лидерами ультраортодоксальных партий в попытке прийти к компромиссу, который позволит избежать обвала правительства.

Ранее сообщалось, что одним из возможных шагов со стороны Нетаниягу станет увольнение Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Этот шаг будет сделан в том случае, если премьер-министр придет к выводу о том, что смена главы комиссии может привести к прорыву в вопросе утверждения закона о призыве. Министр диаспоры Амихай Шикли заявил, что Эдельштейн уволен не будет, и что он пользуется широкой поддержкой в "Ликуде". Сам глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне заявил после ночной встречи с представителями ШАС, что встреча была продуктивной и будет иметь продолжение.

В оппозиции поспешили отреагировать на коалиционный кризис. Партии "Еш Атид" и НДИ уже представили законопроект о роспуске Кнессета. Ожидается, что фракция "Демократим" сделает это в ближайшее время. Рассмотрение законопроектов ожидается на будущей неделе.

Для того, чтобы Кнессет был распущен, законопроекты должны быть утверждены в четырех чтениях.

Израиль
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