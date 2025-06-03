"Агудат Исраэль" инициирует подачу закона о роспуске Кнессета

Главы партии "Агудат Исраэль" продвигают инициативу по подаче законопроекта о роспуске Кнессета.

Согласно информации, опубликованной ультраортодоксальными СМИ, инициатива принадлежит главам гурского хасидского двора, к которому принадлежит и Ицхак Гольдкнопф, возглавляющий партию.

В настоящий момент хасиды пытаются привлечь на свою сторону лидеров партии "Дегель а-Тора". По словам лидеров "Агудат Исраэль", подача законопроекта не означает его моментального утверждения.

"В том случае, если наметится прогресс в продвижении закона о призыве, роспуск Кнессета можно будет остановить", – заявляют в "Агудат Исраэль".

Ранее сообщалось, что высокопоставленные источники в партии "Агудат Исраэль" приняли решение

развалить коалицию еще до завершения летней сессии Кнессета.

Решение хасидского крыла блока "Яадут а-Тора" продиктовано убежденностью, что бюджет на 2026 год принять невозможно, а значит "нет смысла тратить время".

4 июня духовные лидеры ШАС и "Яадут а-Тора" проведут совещание о дальнейших шагах.

Совещание пройдет на фоне истечения срока ультиматума, выдвинутого ультраортодоксами правительству с требованием принять закон, освобождающий учащихся йешив от службы в ЦАХАЛе.

3 июня секретарь правительства Йоси Фукс проведет совещание с главами ШАС и "Яадут а-Тора". Фукс попытается убедить ультраортодоксов предоставить коалиции еще 10 дней для завершения работы над законопроектом.