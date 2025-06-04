Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 4 июня, температура повысится и будет соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Туман на севере Негева.

В Иерусалиме – 14-26 градусов, в Тель-Авиве – 21-26, в Хайфе – 20-25, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 18-30, в Мицпе-Рамоне – 17-29, на побережье Мертвого моря – 22-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-26, в Ариэле – 16-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-32, на Голанских высотах – 16-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24-25 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг температура повысится. В пятницу-субботу – без существенных изменений.