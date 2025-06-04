На 7-й трассе автомобиль сбил водительницу, вышедшую из машины из-за неисправности
время публикации: 04 июня 2025 г., 01:54 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 01:54
На 7-й трассе, возле развязки Бейт-Рабан, автомобиль сбил водительницу, вышедшую из своей машины из-за неисправности. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии 20-летняя женщина получила множественные травмы. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу "Асута".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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