На 7-й трассе автомобиль сбил водительницу, вышедшую из машины из-за неисправности

На 7-й трассе, возле развязки Бейт-Рабан, автомобиль сбил водительницу, вышедшую из своей машины из-за неисправности. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии 20-летняя женщина получила множественные травмы. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу "Асута".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.