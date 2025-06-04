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Израиль

Внимание, розыск: пропала 29-летняя Бетти Гельман из Реховота

Розыск
время публикации: 04 июня 2025 г., 18:45 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 18:45
Внимание, розыск: пропала 29-летняя Бетти Гельман из Реховота
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 29-летней Бетти Гельман, жительницы Реховота. В последний раз ее видели 2 июня, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост 1.57, плотного телосложения, короткая стрижка, голубые глаза. Была одета в трико и футболку синего цвета с белым принтом.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в диспетчерский центр полиции по телефону 100 или по телефону 08-9371444.

Израиль
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