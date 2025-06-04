Партия ШАС приняла решение поддержать роспуск Кнессета

В Кнессете завершилось экстренное заседание фракции ШАС, на котором обсуждался кризис вокруг отсутствия продвижения закона о призыве ультрарелигиозных в армию, устраивающего религиозные партии.

По завершении заседания, созванного по требованию Арье Дери, было опубликовано сообщение о том, что фракция ШАС поддержит закон о роспуске Кнессета. Таким образом, у закона о роспуске Кнессета будет поддержка большинства депутатов.

Ранее о намерении поддержать роспуск Кнессета заявили представители "Дегель а-Тора". Это распоряжение было отдано после того, как встреча представителей ШАС с главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном не привела к прорыву на переговорах. Представители "Яадут а-Тора" во встрече участия не принимали.

Как сообщает "Кан", беседа продолжалась до глубокой ночи, и после ее завершения в ультраортодоксальных партиях заявляют, что разногласия между сторонами по-прежнему велики. На этом фоне духовные лидеры "Дегель а-Тора" отдали распоряжение своим депутатам продвигать законопроект о роспуске Кнессета. Такое же распоряжение получили депутаты от "Агудат Исраэль".

Напомним, что блок "Яадут а-Тора" имеет в Кнессете семь мандатов, и даже если партия выйдет из коалиции и поддержит роспуск Кнессета, у Нетаниягу остается 61 мандат. Для распада коалиции была необходима поддержка закона о роспуске Кнессета партией ШАС – которая также приняла решение поддержать роспуск парламента.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу пригласил на срочную встречу в среду вечером председателя комиссии по внешней политике и безопасности Юлия Эдельштейна в попытке предотвратить развал правительства.

Сообщается, что выдвинутые Эдельштейном предложения о введении санкций против ультрарелигиозных призывников в коалиции назвали "драконовскими", причем санкции будут налагаться даже в случае почти полного достижения целевого призыва.