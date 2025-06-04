На севере Израиля водитель на "Тесле" атаковал жителей друзского поселка. Видео

Полиция сообщает об аресте 34-летнего жителя поселка Хосен, подозреваемого в совершении нападения на жителей соседней друзской деревни Янух-Джат, на севере Израиля.

Инцидент произошел вечером 15 мая. По данным следствия, подозреваемый, вооруженный ножом, приехал в Янух-Джат на электромобиле Tesla и угрожал местным жителям. Он кричал, угрожая ножом: "Я убью вас, одного за другим, я убью вас". Затем он порезал шины автомобиля, припаркованного возле дома. После этого подозреваемый вернулся к своему электромобилю, отъехал на десятки метров назад, а затем на высокой скорости чуть не сбил людей и врезался в два припаркованных автомобиля. Действия подозреваемого зафиксированы несколькими камерами: камерами наблюдения и камерой Tesla.

Мотивы действий подозреваемого полиция не указывает.

Против подозреваемого подано обвинительное заключение.