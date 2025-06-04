В бою на севере Газы погиб старшина десантной бригады

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на севере сектора Газы погиб старшина резерва Алон Фаркас, 27 лет, из Кабри, боец 6646-го разведывательного батальона 646-й резервной десантной бригады "Шуалей Маром".

В том же бою был тяжело ранен еще один боец этого батальона. Он доставлен в больницу.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 862 военнослужащих ЦАХАЛа.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)