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    В Израиле

    Девятая суббота протестов: десятки тысяч противников юридической реформы вышли на улицы

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    Девятая суббота протестов: десятки тысяч противников юридической реформы вышли на улицы
    Erik Marmor/Flash90

    В Израиле девятую субботу подряд противники юридической реформы, подготовленной правительством Биньямина Нетаниягу, выходят на акции протеста.

    Самой многочисленной, является демонстрация в Тель-Авиве, в которой участвуют десятки тысяч граждан. Манифестанты вновь собрались на улице Каплан, где будут выступать экс-министр Лимор Ливнат и историк Юваль Ноах Харари.

    Около 15 тысяч протестующих вышли на демонстрацию в Хайфе, среди участников судья Верховного суда в отставке Айяла Прокача. Тысячи людей протестуют в Беэр-Шеве, куда пришел лидер партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц. Акция протеста также проводится в Иерусалиме, на демонстрацию пришла экс-министр Юли Тамир.

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    Демонстрации сегодня также проводятся на перекрестке Каркур, в Герцлии, Рош-Пине, Ашдоде, Нетании, Кфар-Сабе, Бейт-Шемеше, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Модиине и в других городах страны.

    См. информацию о перекрытии улиц в местах проведения акций протеста.

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