Самолет, летевший в Хайфу, приземлился в "Бен-Гурионе" из-за проблем со здоровьем пассажира

Во вторник, 4 марта, самолет авиакомпании Haifa Air, следовавший рейсом E2602 из Эйлата в Хайфу, совершил экстренную посадку в аэропорту "Бен-Гурион" после того, как один из пассажиров потерял сознание, сообщает телеграм-канал AviationNewsIL.

После незапланированной посадки в аэропорту "Бен-Гурион" самолет вылетел в Хайфу.

Сведений о состоянии здоровья пассажира не поступало.