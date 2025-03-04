Самолет, летевший в Хайфу, приземлился в "Бен-Гурионе" из-за проблем со здоровьем пассажира
время публикации: 04 марта 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 16:42
Во вторник, 4 марта, самолет авиакомпании Haifa Air, следовавший рейсом E2602 из Эйлата в Хайфу, совершил экстренную посадку в аэропорту "Бен-Гурион" после того, как один из пассажиров потерял сознание, сообщает телеграм-канал AviationNewsIL.
После незапланированной посадки в аэропорту "Бен-Гурион" самолет вылетел в Хайфу.
Сведений о состоянии здоровья пассажира не поступало.