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Израиль

Самолет, летевший в Хайфу, приземлился в "Бен-Гурионе" из-за проблем со здоровьем пассажира

Авиация
время публикации: 04 марта 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 16:42
Самолет, летевший в Хайфу, приземлился в "Бен-Гурионе" из-за проблем со здоровьем пассажира
Wikipedia.org. Фото: LLHZ2805

Во вторник, 4 марта, самолет авиакомпании Haifa Air, следовавший рейсом E2602 из Эйлата в Хайфу, совершил экстренную посадку в аэропорту "Бен-Гурион" после того, как один из пассажиров потерял сознание, сообщает телеграм-канал AviationNewsIL.

После незапланированной посадки в аэропорту "Бен-Гурион" самолет вылетел в Хайфу.

Сведений о состоянии здоровья пассажира не поступало.

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