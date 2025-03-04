Убийца мужа депутата Лимор Сон Ар-Мелех был освобожден, но семью не предупредили

Депутат Кнессета Лимор Сон Ар-Мелех ("Оцма Иегудит") в ходе заседания парламентской комиссии по законодательству выразила возмущение тем фактом, что убившего ее мужа Шули и ранившего ее саму террориста Муаида Хамеда освободили в рамках сделки по освобождению заложников, даже не уведомив ее и его семью.

"Я проснулась сегодня и узнала, что террорист, убивший моего мужа, освобожден, и никто даже не потрудился сообщить нам об этом!" – цитирует ее "Кипа".

В ходе заседания, на котором обсуждался также вопрос о возвращении удерживаемых террористами заложников, Лимор Сон Ар-Мелех заявила о необходимости "использовать все рычаги давления" на ХАМАС, чтобы вернуть всех заложников.

На заседании также присутствовал Иехиэль Йехуд, отец Арбель Йехуд, освобожденной из плена в рамках сделки, и Долева, который был убит террористами в "черную субботу" 7 октября. Он рассказал, что его дочь терзается из-за жертв среди солдат, и хотя она злится, что армия бросила ее в тот день, она предпочитает направить свой гнев на борьбу.

Депутат Лимор Сон Ар-Мелех ответила ему, что она понимает его и испытывает неописуемую боль. "У меня есть позиция относительно того, как можно вернуть всех, и я убеждена, что это возможно, но никто не хочет слушать", – призналась она.

Муж Лимор Сон-Армелех, Шалом Армелех, был убит 29 августа 2003 года боевиками террористической группировки "Батальоны мучеников Аль-Аксы" на выезде из поселения Кохав а-Шахар. Террористы открыли огонь по автомобилю, в котором находились супруги. Шалом прикрыл жену собой, он был убит, а она была ранена.

В сентябре прошлого года Лимор Сон Ар-Мелех подала гражданский искпротив палестинской администрации, в качестве истцов выступают она и ее дети. Она требует компенсацию за убийство мужа в размере 15 миллионов шекелей.

В соответствии с иском, палестинская администрация несет прямую ответственность за убийство ее мужа, поскольку поддерживает террор и поощряет убийства евреев. В качестве возмещения Сон Ар-Мелех требует выплатить ее детям компенсацию в размере 10 миллионов шекелей, а ей самой, как вдове – 5 миллионов шекелей.