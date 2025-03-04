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Израиль

Источники: в Дженине ликвидирован террорист "Исламского джихада"

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 04 марта 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 08:46
Источники: в Дженине ликвидирован террорист "Исламского джихада"
AP Photo/Majdi Mohammed

Источники в ПА сообщают о перестрелках ночью в Дженине. По предварительным данным, ликвидирован террорист.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Террористическая организация "Исламский джихад" подтверждает, что убит один из боевиков "Батальона Дженин".

21 января ЦАХАЛом была начата контртеррористическая операция в Самарии "Железная стена". Особое внимание в ходе операции уделяется Дженину.

Израиль
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