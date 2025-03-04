Источники: в Дженине ликвидирован террорист "Исламского джихада"
время публикации: 04 марта 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 08:46
Источники в ПА сообщают о перестрелках ночью в Дженине. По предварительным данным, ликвидирован террорист.
ЦАХАЛ пока не комментирует.
Террористическая организация "Исламский джихад" подтверждает, что убит один из боевиков "Батальона Дженин".
21 января ЦАХАЛом была начата контртеррористическая операция в Самарии "Железная стена". Особое внимание в ходе операции уделяется Дженину.