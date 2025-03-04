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Израиль

"Галей ЦАХАЛ": на юге Ливана ликвидирован командир "Радуана"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 04 марта 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 13:15
"Галей ЦАХАЛ": на юге Ливана ликвидирован командир "Радуана"
Соцсети

Днем 4 марта ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль на юге Ливана, примерно в 10 км от границы с Израилем.

В результате атаки был ликвидирован один из основных командиров "Радуана" (одно из самых боеспособных подразделений "Хизбаллы"), передает "Галей ЦАХАЛ".

Ливанские источники сообщают: БПЛА ЦАХАЛа выпустил ракету по автомобилю в районе населенного пункта Рашканай, недалеко от Каны (юго-восточней Тира).

Факт гибели одного из командиров "Хизбаллы" подтверждается ливанской стороной.

Информация уточняется.

Израиль
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