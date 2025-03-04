Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 4 марта, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Облачно. Местами слабые дожди.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 14-19, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 17-25, в Беэр-Шеве – 10-20, в Мицпе-Рамоне – 11-18, на побережье Мертвого моря – 17-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 10-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-21, на Голанских высотах – 10-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 50-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-четверг ожидаются дожди. В пятницу дожди прекратятся, переменная облачность.