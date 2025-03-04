На юге Тель-Авива брошена граната в дом, один человек ранен

В ночь на 4 марта на улице Моше Даяна на юге Тель-Авива прогремел взрыв. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в сторону здания была брошена граната.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила об одном раненом, его состояние от легкого до средней тяжести.

Из правоохранительных органов сообщили, что, по данным предварительного расследования, инцидент произошел на криминальной почве.