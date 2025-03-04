x
04 марта 2025
|
последняя новость: 01:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 марта 2025
|
04 марта 2025
|
последняя новость: 01:45
04 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На юге Тель-Авива брошена граната в дом, один человек ранен

время публикации: 04 марта 2025 г., 01:45 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 01:45
На юге Тель-Авива брошена граната в дом, один человек ранен
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 4 марта на улице Моше Даяна на юге Тель-Авива прогремел взрыв. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в сторону здания была брошена граната.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила об одном раненом, его состояние от легкого до средней тяжести.

Из правоохранительных органов сообщили, что, по данным предварительного расследования, инцидент произошел на криминальной почве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2025

На набережной Бат-Яма тяжело ранен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2025

В деревне Арара ребенок получил тяжелое огнестрельное ранение
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 февраля 2025

Дело группировки Абу Латиф: задержаны двое подозреваемых в шантаже застройщика