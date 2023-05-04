Полиция: ликвидированы убийцы Леи, Майи и Рины Ди

Командование пограничной полиции объявило о ликвидации террористов, причастных к гибели Леи, Майи и Рины Ди. В операции участвовали ЦАХАЛ, ШАБАК и бойцы полицейского спецназа ЯМАМ.

Утром в четверг, 4 мая, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные проводят спецоперацию в Старом городе Шхема (Касбе).

Согласно сообщениям палестинской стороны, в Шхеме в ходе спецоперации были ликвидированы трое боевиков ХАМАСа: Маад аль-Масри и Хасан Катнани (убийцы трех израильтянок) и давший им убежище Ибрагим Джабр.

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Палестинские источники сообщали, что военные окружили дома семьи Аль-Азизи, члены которой являются основателями террористической группировки "Львиное логово" ("Арин аль-Асуд"), и семьи Акаб. Сообщалось, что в этих домах могли скрываться до девяти разыскиваемых террористов. Затем началась перестрелка. Израильские военные применяли огнестрельное оружие, ракеты и беспилотники. Предположительно, в итоге террористы-убийцы были уничтожены с помощью барражирующего боеприпаса. Палестинская сторона заявляет о троих убитых и примерно десяти раненых.

Руководство ХАМАСа подтвердило, что аль-Масри, Катнани и Джаб были боевиками "Бригад Изаддина аль-Касама". Заявлено, что нападение на израильтянок 7 апреля было совершено "в ответ на агрессию против мечети Аль-Акса".

Информация о проведении операции уточняется.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил силовые структуры за то, что убийцы были найдены и "заплатили по счетам".

Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) выступил с "решительным осуждением агрессии" в Шхеме. Он призвал руководство США оказать давление на власти Израиля и добиться прекращения операций ЦАХАЛа и израильских спецслужб на территории Палестинской автономии.

Теракт в восточной Самарии

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7 апреля 2023 года на 57-й трассе около Хамры (восточная Самария, недалеко от Иорданской долины) был обстрелян гражданский автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились две девушки и их мать, жительницы поселения Эфрат. Прибывшие на место парамедики констатировали смерть 16-летней Рины и 20-летней Майи Ди. Их мать, 48-летняя Лея (Люси) Ди, в критическом состоянии была доставлена в больницу, 10 апреля она умерла.

По данным расследования, террористов было двое. Сначала они из своей машины обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, ранив водительницу и пассажирок. Затем они догнали автомобиль, который продолжал движение, врезались в него и расстреляли израильтянок с близкого расстояния. На месте происшествия были найдены 22 гильзы от патронов к автомату Калашникова.

Отец убитых девушек ехал в машине, следовавшей перед автомобилем, в котором находились его дочери и жена. Когда ему сообщили о случившемся, он вернулся и увидел погибших дочерей и тяжелораненую жену. Потом он был рядом с супругой в больнице.

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Семья Ди девять лет назад репатриировалась из Великобритании. После гибели жены и двух дочерей отец продолжает растить сына и двух дочерей.