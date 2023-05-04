Полиция: ликвидированы убийцы Леи, Майи и Рины Ди
Командование пограничной полиции объявило о ликвидации террористов, причастных к гибели Леи, Майи и Рины Ди. В операции участвовали ЦАХАЛ, ШАБАК и бойцы полицейского спецназа ЯМАМ.
Утром в четверг, 4 мая, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные проводят спецоперацию в Старом городе Шхема (Касбе).
Согласно сообщениям палестинской стороны, в Шхеме в ходе спецоперации были ликвидированы трое боевиков ХАМАСа: Маад аль-Масри и Хасан Катнани (убийцы трех израильтянок) и давший им убежище Ибрагим Джабр.
Палестинские источники сообщали, что военные окружили дома семьи Аль-Азизи, члены которой являются основателями террористической группировки "Львиное логово" ("Арин аль-Асуд"), и семьи Акаб. Сообщалось, что в этих домах могли скрываться до девяти разыскиваемых террористов. Затем началась перестрелка. Израильские военные применяли огнестрельное оружие, ракеты и беспилотники. Предположительно, в итоге террористы-убийцы были уничтожены с помощью барражирующего боеприпаса. Палестинская сторона заявляет о троих убитых и примерно десяти раненых.
Руководство ХАМАСа подтвердило, что аль-Масри, Катнани и Джаб были боевиками "Бригад Изаддина аль-Касама". Заявлено, что нападение на израильтянок 7 апреля было совершено "в ответ на агрессию против мечети Аль-Акса".
Информация о проведении операции уточняется.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил силовые структуры за то, что убийцы были найдены и "заплатили по счетам".
Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) выступил с "решительным осуждением агрессии" в Шхеме. Он призвал руководство США оказать давление на власти Израиля и добиться прекращения операций ЦАХАЛа и израильских спецслужб на территории Палестинской автономии.
Теракт в восточной Самарии
7 апреля 2023 года на 57-й трассе около Хамры (восточная Самария, недалеко от Иорданской долины) был обстрелян гражданский автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились две девушки и их мать, жительницы поселения Эфрат. Прибывшие на место парамедики констатировали смерть 16-летней Рины и 20-летней Майи Ди. Их мать, 48-летняя Лея (Люси) Ди, в критическом состоянии была доставлена в больницу, 10 апреля она умерла.
По данным расследования, террористов было двое. Сначала они из своей машины обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, ранив водительницу и пассажирок. Затем они догнали автомобиль, который продолжал движение, врезались в него и расстреляли израильтянок с близкого расстояния. На месте происшествия были найдены 22 гильзы от патронов к автомату Калашникова.
Отец убитых девушек ехал в машине, следовавшей перед автомобилем, в котором находились его дочери и жена. Когда ему сообщили о случившемся, он вернулся и увидел погибших дочерей и тяжелораненую жену. Потом он был рядом с супругой в больнице.
Семья Ди девять лет назад репатриировалась из Великобритании. После гибели жены и двух дочерей отец продолжает растить сына и двух дочерей.
ЦАХАЛ сообщил о проведении операции в Старом городе Шхема. В ПА заявляют об убитых и раненых
В Кфар-Эционе прошли похороны Леи (Люси) Ди, убитой террористами
Скончалась от ранений Лея Ди – мать двух девушек, убитых террористами в восточной Самарии
В Шхеме обнаружен автомобиль террористов, убивших Рину и Майю Ди