Посол Украины: в Киеве заработала израильская система оповещения о ракетных ударах

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук объявил, что на текущей неделе в Киеве заработала израильская система гражданского оповещения о ракетных ударах.

Издание The Jerusalem Post пишет, что эта система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов. Она также подсчитывает, сколько времени людям в конкретном районе нужно на поиск убежища.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни", – отметил Корнийчук.

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Посол Украины отметил личное участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в обеспечении быстрой реализации проекта.