СМИ: Украина недовольна тем, что Израиль не выполнил большую часть обещаний. Опровержение посла

Израильский журналист Барак Равид пишет в Twitter, что посол Израиля Михаил Бродский был вызван 20 марта в МИД Украины, где ему были высказаны претензии по поводу того, что израильская сторона до сих пор не выполнила большую часть обещаний, данных Украине во время визита министра иностранных дел Эли Коэна. Информация по этому поводу также опубликована в ряде украинских и российских СМИ. В частности, об этом пишут украинское издание "Зеркало недели" и издание правительства РФ "Российская газета".

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По данным Равида, с Бродским беседовал заместитель министра иностранных дел Украины по делам Ближнего Востока Максим Субх. В частности, в ходе разговора было отмечено, что пока нет прогресса в предоставлении Израилем гарантий по кредитам в размере 200 миллионов долларов. Также было выражено недовольство тем, что и израильская сторона не готова признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, хотя сама призывает Украину признать террористической организацией иранский "Корпус стражей Исламской революции".

Помимо прочего, говорится в публикациях, послу Израиля были высказаны претензии по поводу того, что израильская сторона медлит с выполнением договоренности об увеличении количества раненых украинских бойцов, которым в Израиле планируют установить протезы.

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При этом в МИД Украины положительно отметили разрешение на продление срока пребывания гражданам Украины на территории Израиля, а также предоставление возможности временного трудоустройства для беженцев из Украины.

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Посол Израиля в Украине Михаил Бродский подтвердил факт встречи в МИД Украины. При этом он опроверг информацию о том, что украинские власти выразили недовольство по ряду вопросов. "Данная информация не соответствует действительности. Состоялась рабочая встреча, в продолжение визита министра иностранных дел Израиля в Киев. Часть тем, указанных в публикации, вообще не обсуждалась", – сказал Бродский в комментарии изданию "Страна.ua".

Визит главы МИД Израиля Эли Коэна в Украину состоялся в середине февраля. Через неделю после этого в Киеве побывали сопредседатели парламентской ассоциации дружбы "Израиль-Украина" Зеэв Элькин ("Махане Мамлахти") и Юлий Эдельштейн ("Ликуд").

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В конце февраля посол Украины Евгений Корнейчук в Facebook опубликовал список обещаний, полученных от министра иностранных дел Эли Коэна во время его визита в Киев. Список состоял из семи пунктов: 1. Кредитные гарантии в размере 200 миллионов долларов; 2. Поддержка мирного плана в том виде, в каком его видит президент Украины Владимир Зеленский; 3. Поставка системы раннего предупреждения об угрозах для гражданского населения; 4. Поставка оборудования для разминирования; 5. Прекращение высылки граждан Украины из Израиля; 6. Предоставление права на работу беженцам из Украины; 7. Увеличение объема медицинской помощи, оказываемой украинцам, пострадавшим в результате боевых действий.

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Напомним, что 16 февраля после встречи главы МИД Израиля Эли Коэна с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщалось, что Израиль поставит Украине систему раннего предупреждения о ракетных обстрелах в течение полугода.