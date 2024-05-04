Начальник Генштаба ЦАХАЛа посетил центр сектора Газы

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви посетил центр сектора Газы, где провел оценку ситуации с командующим штабом Южного военного округа генерал-майором Яроном Финкельманом и командиром 99-й дивизии Бараком Хирамом.

А-Леви встретился с военнослужащими, напомнив им о том, что впереди – две недели важных для Израиля дней: День памяти Катастрофы и героизма, День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора и День Независимости.

Он подчеркнул, что Израиль подходит к этим дням с памятью о погибших 7 октября и в войне с ХАМАСом солдатах и мирных жителях, с пониманием того, как велика ответственность, лежащая на плечах армии, с размышлениями о том, как высока цена, которую страна платит за свое существование и как велика ее решимость бороться за свое будущее.