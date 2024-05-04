x
04 мая 2024
|
последняя новость: 21:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 мая 2024
|
04 мая 2024
|
последняя новость: 21:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тысячи израильтян участвуют в митингах, требуя сделки с ХАМАСом ради освобождения зложников

время публикации: 04 мая 2024 г., 20:43 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 20:49
Тысячи израильтян участвуют в митингах, требуя сделки с ХАМАСом ради освобождения зложников
Tomer Neuberg/FLASH90

Тысячи израильтян собрались в Тель-Авиве, на перекрестке Каркур, а также возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии, чтобы потребовать от правительства принятия решений, способных привести к освобождению заложников.

Демонстранты требуют от правительства на любых условиях заключить сделку с ХАМАСом, и, если это поможет вернуть домой похищенных, прекратить боевые действия в секторе Газы.

Участники акций настаивают на немедленной сделке с ХАМАСом. Также на митингах звучат призывы к проведению внеочередных выборов.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 мая 2024

Родные похищенных перекрыли шоссе Бегин в Тель-Авиве "на 209 минут"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 мая 2024

"Мы имеем дело с дьяволом и рассчитываем на сделку с ним". Интервью с Эльканой Либманом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2024

Энтони Блинкен поговорил с семьями похищенных: "Пожалуйста, будьте сильными"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 апреля 2024

New York Times: Израиль согласился на освобождение 33 заложников на первом этапе, т.к. семеро умерли