Тысячи израильтян участвуют в митингах, требуя сделки с ХАМАСом ради освобождения зложников
время публикации: 04 мая 2024 г., 20:43 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 20:49
Тысячи израильтян собрались в Тель-Авиве, на перекрестке Каркур, а также возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии, чтобы потребовать от правительства принятия решений, способных привести к освобождению заложников.
Демонстранты требуют от правительства на любых условиях заключить сделку с ХАМАСом, и, если это поможет вернуть домой похищенных, прекратить боевые действия в секторе Газы.
Участники акций настаивают на немедленной сделке с ХАМАСом. Также на митингах звучат призывы к проведению внеочередных выборов.
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