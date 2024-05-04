Тысячи израильтян участвуют в митингах, требуя сделки с ХАМАСом ради освобождения зложников

Тысячи израильтян собрались в Тель-Авиве, на перекрестке Каркур, а также возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии, чтобы потребовать от правительства принятия решений, способных привести к освобождению заложников.

Демонстранты требуют от правительства на любых условиях заключить сделку с ХАМАСом, и, если это поможет вернуть домой похищенных, прекратить боевые действия в секторе Газы.

Участники акций настаивают на немедленной сделке с ХАМАСом. Также на митингах звучат призывы к проведению внеочередных выборов.