x
04 мая 2024
|
последняя новость: 23:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 мая 2024
|
04 мая 2024
|
последняя новость: 23:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на юге сектора Газы уничтожен один из командиров "Бригад Аль-Кудса" Айман Зараб

время публикации: 04 мая 2024 г., 22:23 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 22:36
На юге сектора Газы уничтожен один из командиров "Бригад Аль-Кудса" Айман Зараб
Пресс-служба ЦАХАЛа

Истребители ВВС ЦАХАЛа под руководством дивизии Газы и общей службы безопасности (ШАБАКа) уничтожили на юге сектора высокопоставленного члена "Исламского джихада", одного из командиров "Бригад Аль-Кудса", Аймана Зараба, участника "черной субботы", также ответственного за ряд попыток нападений на израильтян на территории Израиля.

7 октября Зараб командовал боевиками, напавшими на кибуц и КПП "Суфа", а также в последние дни из тайного убежища руководил подготовкой террористов "Исламского джихада" к боевым действиям на юге сектора Газы.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2024

211-й день войны в Израиле. Хронология событий