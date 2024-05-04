ЦАХАЛ: на юге сектора Газы уничтожен один из командиров "Бригад Аль-Кудса" Айман Зараб

Истребители ВВС ЦАХАЛа под руководством дивизии Газы и общей службы безопасности (ШАБАКа) уничтожили на юге сектора высокопоставленного члена "Исламского джихада", одного из командиров "Бригад Аль-Кудса", Аймана Зараба, участника "черной субботы", также ответственного за ряд попыток нападений на израильтян на территории Израиля.

7 октября Зараб командовал боевиками, напавшими на кибуц и КПП "Суфа", а также в последние дни из тайного убежища руководил подготовкой террористов "Исламского джихада" к боевым действиям на юге сектора Газы.