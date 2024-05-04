Силы ЦАХАЛа провели операцию в Туль-Кареме. Подробности

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) более 12 часов проводили операцию в Туль-Кареме, в зоне ответственности бригады "Менаше". Руководство операцией по уничтожению группы террористов осуществляли ШАБАК и военная разведка (АМАН).

В ходе операции было уничтожено подразделение террористов ХАМАСа, ответственное за убийство одного гражданина Израиля и ранения нескольких других, а также планирование терактов. В частности, подразделение было причастно к теракту 2 ноября прошлого года, в результате которого погиб Эльханан Кляйн и ранен сотрудник полиции, и к обстрелу автобуса 7 апреля на 55-й трассе недалеко от перекрестка Наби Элиас около Аззуна, к востоку от Калькилии, в результате чего были ранены двое израильтян.

Израильские военнослужащие приблизились к зданию, в котором забаррикадировались террористы, и открыли огонь. Террористы ответили стрельбой из гранатометов. ВВС ЦАХАЛа дважды атаковали здание, координируя свои действия с инженерными войсками. Четверо террористов были ликвидированы, еще один арестован.

Ликвидированы четверо террористов: Аднан Тисир Камаль Самара, боевик ХАМАСа, несколько раз отбывавший срок в израильской тюрьме; Алаа Адиб Абд Альджабар Шарита, боевик ХАМАСа, отбывавший 14-летний тюремный срок с 2002 по 2016 год за участие в боевой деятельности; Тамир Абд аль-Латиф Раджа, боевик ХАМАСа; Асаль Башир Тауфик Бадран, боевик "Исламского джихада", также отбывавший срок в израильской тюрьме (два его брата были "шахидами" во время "второй интифады").