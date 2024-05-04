Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4 мая: высокая интенсивность боевых действий

В ночь на 4 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели в северной части сектора; израильские военные обстреливали район Зайтун, юго-восточнее города Газа; ЦАХАЛ атаковал дом на улице Ахмад Ясин в районе Аль-Сафтауи, к северу от города Газа, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ проводил операцию в районе Арад аш-Шанти, к северу от города Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели к северу от Нусейрата; ЦАХАЛ проводил операцию в районе центрального полицейского участка на улице Салах ад-Дин в Нусейрате, был атакован дом семьи Аль-Билбиси, есть убитые и раненые с палестинской стороны; ВВС ЦАХАЛа атаковали центр Абу Мадин, к востоку от Нусейрата.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Абу аль-Энэйм на улице Аль-Фалуджа в районе Аль-Джэнэйна, к востоку от Рафаха, есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 4 мая.