ЦАХАЛ в течение дня неоднократно атаковал объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

Силы ЦАХАЛа в течение дня неоднократно атаковали террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана.

В частности, истребители ВВС атаковали инфраструктуру террористической организации "Хизбалла" в районе Тир-Харфа.

Также в течение дня силы ЦАХАЛа вели артиллерийский огонь по позициям террористов в районах Ан-Накура, Маруин, Ханин и Матамура. Кроме того, танк ЦАХАЛа атаковал военное сооружение в районе Кфар-Кила.

Ранее сегодня в районе Штулы был зафиксирован пуск противотанковой ракеты с территории Ливана, еще два пуска были зафиксированы в районе Хермона. Силы ЦАХАЛа атаковали огневые позиции противника.