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Израиль

ЦАХАЛ в течение дня неоднократно атаковал объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 04 мая 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 19:54
ЦАХАЛ в течение дня неоднократно атаковал объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа в течение дня неоднократно атаковали террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана.

В частности, истребители ВВС атаковали инфраструктуру террористической организации "Хизбалла" в районе Тир-Харфа.

Также в течение дня силы ЦАХАЛа вели артиллерийский огонь по позициям террористов в районах Ан-Накура, Маруин, Ханин и Матамура. Кроме того, танк ЦАХАЛа атаковал военное сооружение в районе Кфар-Кила.

Ранее сегодня в районе Штулы был зафиксирован пуск противотанковой ракеты с территории Ливана, еще два пуска были зафиксированы в районе Хермона. Силы ЦАХАЛа атаковали огневые позиции противника.

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