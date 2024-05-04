ЦАХАЛ с ночи на 4 мая проводит операцию в Дир аль-Гусуне, к северо-востоку от Туль-Карема
время публикации: 04 мая 2024 г., 06:33 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 07:57
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 4 мая действовали в Дир аль-Гусуне, к северо-востоку от Туль-Карема. Была применена тяжелая инженерная техника. Были слышны перестрелки и взрывы. ЦАХАЛ нанес удар по одному из домов. Известно о по меньшей мере одном убитом с палестинской стороны.
Военная операция в Дир аль-Гусуне продолжается.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 4 мая.
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