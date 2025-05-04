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Израиль

Модельный агент Шай Авиталь заключил сделку с правосудием: нападение и поставка наркотиков

Суд
Сексуальное насилие
время публикации: 04 мая 2025 г., 14:38 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 14:46
Модельный агент Шай Авиталь заключил сделку с правосудием: нападение и поставка наркотиков
Avshalom Sassoni/Flash90

Громкое дело, которое в течение последних нескольких лет было одной из главных криминальных новостей, превращается в пшик: модельный агент Шай Авиталь, который бежал из страны под гнетом множества обвинений в сексуализированном насилии в отношении нескольких женщин, будет признан виновным только в нападении и поставке наркотиков одной женщине. Пункты о домогательствах и других преступлений сексуального характера из обвинительного заключения будут исключены.

Прокуратура утверждает, что сделка с правосудием заключена с согласия подавших заявления против Шая Авиталя женщин. В соответствии со сделкой, Шай Авиталь признается и будет признан виновным в нападении и поставке наркотиков одной женщине. Он не будет отбывать реальный срок заключения и выплатит двум заявительницам компенсацию в размере 40 тысяч шекелей.

Представители прокуратуры подчеркнули, что в обвинительном заключении изначально были включены показания только двух заявительниц, включая одну несовершеннолетнюю. В самом начале следствие располагало заявлениями от 28 пострадавших.

Напомним, расследование в отношении Шая Авиталя было начато вскоре после того, как на 12-м телеканале в программе "Хасифа" ("Разоблачение") были приведены свидетельства девушек, работавших с ним и подвергшихся сексуальным домогательствам.

Обвинение опиралось на 9 жалоб, поскольку в остальных случаях по обвинениям истек срок давности, или не соблюдались другие необходимые условия. В отношении двух жалоб Шай Авиталь был допрошен, и против него были предъявлены обвинения, остальные 7 жалоб оставались на стадии проверки. После тщательной проверки, включающей, в том числе, и очную ставку, были отклонены 7 из 9 жалоб, на которые опиралось обвинение.

Шай Авиталь 25 июля 2021 года покинул Израиль. Перед тем, как уехать, он написал коллегам, что стал жертвой завистников, и выразил уверенность в том, что со временем все станет на свои места. Он был задержан в Амстердаме 19 августа 2022 года в результате совместной операции разведывательного отдела израильской полиции и правоохранительных органов Нидерландов. 22 ноября суд в Амстердаме принял решение об экстрадиции гражданина Израиля Шая Авиталя. 3 января 2023 года он был доставлен в Израиль.

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