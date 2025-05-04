Иск против браконьера: 600 тысяч шекелей за убитую газель и ущерб популяции

Управление природы и парков совместно с прокуратурой Северного округа подали гражданский иск о возмещении ущерба против Адхама Абу Зейдана, который был признан виновным в незаконной охоте на израильскую газель. В рамках уголовного судопроизводства Абу Зейдан был приговорен к шести месяцам исправительных работ и штрафу в размере 25 тысяч шекелей.

В иске с требованием компенсации ущерба названа сумма в 600 тысяч шекелей – такова оценочная стоимость восстановления ущерба, причиненного потерей газели для стада. Адхам Абу Зейдан и двое его соучастников в 2020 году прибыли в район долины Явниэль, где Абу Зейдан застрелил израильскую газель, а затем спрятал тело. Убитую газель обнаружили инспекторы Управления природы и парков: тело было еще теплым.

Поскольку уголовное законодательство не предполагает достаточно серьезного наказания за браконьерство, Управление природы и парков приняло решение пойти на экономические санкции. С браконьера будут взысканы 600 тысяч шекелей, и специалисты надеются, что подобные иски послужат достаточным предостережением другим браконьерам.

Израильская газель – один из трех оставшихся в Израиле видов, принадлежащих к семейству полорогих. Газель это охраняемое дикое животное и природная ценность, играющая важную роль в среде обитания как травоядное и распространитель семян так и как пища для хищников и падальщиков.

Исторически газели жили от Аравийского полуострова на север до Сирии и на запад до Синая, но после распространения на Ближнем Востоке огнестрельного оружия после Первой мировой войны численность этих животных начала резко сокращаться из-за охоты вплоть до исчезновения на большей части территории, за исключением Израиля.

В 2024 году популяция газелей в Израиле насчитывала всего примерно 5500 особей.