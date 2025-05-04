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Израиль

В Хайфе пройдет традиционное шествие Святой Девы Марии. Список перекрываемых улиц

время публикации: 04 мая 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 08:34
В Хайфе пройдет традиционное шествие Святой Девы Марии. Список перекрываемых улиц
Yossi Zamir /Flash90

Во второй половине воскресенья, 4 мая, в Хайфе пройдет традиционное 106-е шествие Святой Девы Марии, в ходе которого многотысячная процессия верующих христиан несет статую Девы Марии от церкви Святого Иосифа в нижнем городе к монастырю "Мар Элиас" (монастырь Ильи Пророка) на горе Кармель.

Вдоль маршрута шествия будут размещены десятки сотрудников полиции.

В 15:00 будет закрыт для движения транспорта бульвар а-Магиним на участке между кварталом Эйн-Дор и бульваром Ротшильд, бульвар Бен-Гурион между улицами а-Ацмаут и а-Гефен, улица а-Гефен между улицами а-Ционут и Барон Гирш, проспект Стелла Марис между улицами Черняховски и а-Гефен.

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