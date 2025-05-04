Дожди на юге Израиля: ожидаются затопления, некоторые трассы будут перекрыты

Полиция предупреждает, что в связи с сильными дождями на юге Израиля возможны затопления и перекрытия трасс в Негеве, Араве, в районе Мертвого моря и Эйлата.

Согласно прогнозу синоптиков, на юге Израиля дожди усилятся во второй половине дня. Ожидаются затопления в низинах.

По оценке полиции, могут перекрываться участки трасс 40, 13, 12 и 90. Не исключены перекрытия и других дорог в районе Негева и Аравы.