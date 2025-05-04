Лиор Хорев стал новым стратегическим советником Штаба семей похищенных

Политконсультант и кампейнер Лиор Хорев вступил в должность главного стратегического советника в Штабе семей похищенных.

Сообщается, что назначение Хорева на этот пост было сделано по просьбе руководства штаба и после голосования, проведенного среди представителей семей заложников.

Лиор Хорев – известный израильский политический консультант, в прошлом он работал с Эхудом Бараком, Моше Кахлоном, Бени Ганцем, выполнял функции стороннего эксперта полиции, руководил предвыборными кампаниями той или иной степени успешности.