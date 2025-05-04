ЦАХАЛ: 2-3 мая в Газе были атакованы более 100 объектов террористов

Армия обороны Израиля сообщает, что в минувшие выходные (2-3 мая 2025 года) в секторе Газы были атакованы с воздуха более 100 объектов террористов.

Называются следующие цели: подземная инфраструктура террористических организаций и сооружения, из которых действовали боевики, отдельные группы боевиков.

В Газе продолжают действовать силы 252-й дивизии (на севере сектора), 36-й дивизии (на юге сектора, до "оси Мораг"), 143-й дивизии (на юге сектора).