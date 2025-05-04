x
04 мая 2025
|
последняя новость: 11:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 мая 2025
|
04 мая 2025
|
последняя новость: 11:46
04 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: 2-3 мая в Газе были атакованы более 100 объектов террористов

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 мая 2025 г., 11:23 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 11:30
ЦАХАЛ: 2-3 мая в Газе были атакованы более 100 объектов террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщает, что в минувшие выходные (2-3 мая 2025 года) в секторе Газы были атакованы с воздуха более 100 объектов террористов.

Называются следующие цели: подземная инфраструктура террористических организаций и сооружения, из которых действовали боевики, отдельные группы боевиков.

В Газе продолжают действовать силы 252-й дивизии (на севере сектора), 36-й дивизии (на юге сектора, до "оси Мораг"), 143-й дивизии (на юге сектора).

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2025

576-й день войны: обстрел из Йемена, удары в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии