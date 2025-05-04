Отчет британского парламента: в кибуц Зиким террористы прибыли на джипе ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал результаты внутриармейского расследования бойни на пляже Зиким и боя за кибуц Зиким в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Внутреннее расследование, проведенное армией, касается, прежде всего, деятельности армейских подразделений. Оно также не называет имен погибших, в том числе погибших военнослужащих. Кроме того, события на пляже Зиким в отчете ЦАХАЛа иногда отражены не полностью или не совсем так, как их описывают другие источники.

Поэтому Newsru.co.il вновь публикует перевод раздела о бойне на пляже Зиким и о бое за кибуц Зиким из отчета британского парламента, посвященного событиям 7-8 октября 2023 года в Израиле. В этой публикации названы имена погибших и рассказывается об обстоятельствах гибели этих людей.

Несмотря на то, что парламентская группа Великобритания-Израиль под руководством историка лорда Эндрю Робертса проводила расследование по открытым источникам и по беседам с теми свидетелями (в основной массе, гражданскими), к которым их допускали, отчет британского парламента часто содержит более полную и конкретизированную информацию, чем отчеты Армии обороны Израиля. И самое главное – он содержит имена погибших и описание обстоятельств их гибели. Мы считаем, что знать об этом важно всем, кому небезразлична трагедия 7.10.

Пляж Зиким и кибуц Зиким (здесь и далее – текст отчета британского парламента в переводе на русский язык)

Пляж Зиким – популярное место отдыха для жителей юга Израиля, особенно для серфинга и рыбалки. Пляж расположен непосредственно к северу от границы Израиля с сектором Газы, это самый южный средиземноморский пляж Государства Израиль. Вглубь от пляжа расположены два израильских военных поста – логистический центр Эрез примерно в 100 метрах от береговой линии, который используется как база коммуникаций и обслуживания транспорта (не путать с КПП "Эрез"), и "Ифтах", а также тренировочная база Командования тылом "Зиким" и кибуц Зиким. Пляж оборудован общественным бомбоубежищем ("мигунит") и туалетным блоком.

Рано утром 7 октября командир военной базы ВМС в Ашдоде получил предупреждение о повышенной активности на палестинской стороне разделительного пограничного заграждения. Командир предупредил 916-ю патрульную эскадрилью и, в частности, экипаж патрульного катера "Двора", находившегося в этом районе. Также в море был направлен дополнительный патрульный катер "Цира" ("Оса"), на котором находились военнослужащие из подразделения "Снапир", отвечающего за безопасность гражданских и военных портов Израиля.

В тот день, 7 октября 2023 года, на пляже Зиким были убиты 18 человек – 17 гражданских и один военнослужащий.

В 06:29 начался массированный ракетный обстрел, одновременно с этим террористы выпустили по наблюдательным постам военно-морских сил Израиля и по некоторым участкам разделительного заграждения противотанковые ракеты.

Вскоре после этого четыре быстроходных катера с 35 морскими коммандос ХАМАСа атаковали Израиль со стороны Газы через море. Три судна (по отчету ЦАХАЛа, речь идет о надувных моторных лодках, – прим. ред.) были перехвачены и уничтожены военными катерами ЦАХАЛа, направленными в этот район. Оставшееся судно ХАМАСа достигло берега к 06:45. Позже берега достигла еще одна моторная лодка ХАМАСа (пятая из атаковавших Израиль), и вооруженные боевики начали с пляжа обстреливать израильский флот.

Трое из одиннадцати высадившихся на пляже террористов вскоре были убиты огнем с израильских патрульных катеров, а восемь оставшихся открыли огонь по гражданским лицам на пляже. Израильские катера также смогли уничтожить еще две лодки ХАМАСа, которые пытались впоследствии присоединиться к атаке. Боевые пловцы ХАМАСа, обнаруженные в этом районе, также были нейтрализованы бойцами подразделения "Снапир".

Свидетелем этого боя был Ярнин Ашкенази, который вместе со своим другом Коби Даноном прибыл на пляж Зиким накануне вечером, около 22:00, чтобы порыбачить. Проснувшись от звуков ракетной атаки, Ярнин Ашкенази, парамедик и водитель скорой помощи, заметил в море пожилую пару, и определил, что женщина находится в шоковом состоянии. Он начал оказывать ей помощь, и в этот момент увидел, что в их сторону со стороны моря летят пули. Помимо этой пожилой пары, поблизости находилась группа молодых людей, двое мужчин и девушка, все они начали бежать в укрытие.

Ярнин и Коби направились в восточном направлении, чтобы выбраться с песчаного пляжа, и оттуда они увидели как террористы высаживаются на берег и стреляют прямо по ним. Увидев высокие кусты справа, Ярнин и Коби решили спрятаться там. Из этого ненадежного укрытия Ярнин написал своей сестре, сын которой служил на военной базе "Зиким" и попросил вызвать к ним помощь. В течение нескольких часов двое мужчин прятались среди тростника, вокруг был интенсивный огонь, и Ярнин и его друг боялись, что их израильские дроны примут за террористов. Всего в пяти метрах от Ашкенази упал минометный снаряд, но он не взорвался. Их спасли примерно через семь с половиной часов, когда Ярнин услышал, как молодая женщина кричит солдатам 13-й бригады "Голани", чтобы их не убивали. Все эти часы три молодых человека прятались всего в десяти метрах от Ярнина и Коби, и ни одна из групп не подозревала о существовании другой. Позже Ярнин узнал, что его племянник был убит в бою на военной базе ЦАХАЛа, а пожилая пара пропала без вести, их телефон, весь в крови, был найден в туалете на пляже. (Показания Ярнина Ашкенази британский парламентский отчет приводит по по репортажу Mako.co.il, – прим. ред.)

Услышав стрельбу со стороны пляжа Зиким, четверо военнослужащих 51-батальона бригады "Голани", дислоцированные в логистическом центре "Эрез" примерно в 100 метрах от пляжа в военном джипе "Саванна" поехали в сторону пляжа. Один из солдат, капрал Двир Лиша, вышел из машины, чтобы вступить в бой с террористами, и был немедленно убит. Трое других военнослужащих, оказавшись в меньшинстве, бросили машину. (В отчете ЦАХАЛ об этом инциденте не сообщается, – прим. ред.)

В период между 06:45 и 06:49 террористы на пляже атаковали блок с туалетами, убивая гражданских, пытавшихся там спрятаться. ХАМАС распространил видеозапись бойни внутри туалетного блока, заявив об ответственности за эту резню вооруженного крыла ХАМАСа. Там были убиты пятеро подростков (четыре юноши и одна девушка) и один из двух спрятавшихся в туалете рыбаков. Имена убитых террористами:

Шахаф Шевет-Караеф, (17 лет, из Гилада),

Алина Вайсберг, (17 лет, из Беэр-Шевы),

Надав Йосеф Хай-Тайеб, (17 лет, из Бейт-Шикмы),

Ор Таса, (16 лет, из Нетив а-Асара),

Таль Керен, (17 лет, из Нетив а-Асара),

Ави Хасдай, (53 года, из Рамат-Гана).

В 06:39 Ор Таса говорил по телефону со своей матерью, сообщив ей, что он находится на пляже, и на них напали террористы. К 06:49 он не отвечал на звонки. Когда его тело было найдено, выяснилось, что боевики выпустили шесть пуль ему в голову.

Возможно, в туалетном блоке были убиты еще двое израильтян – там были найдены костыли, принадлежащие Юрию Лисовому (64 года, из Ашдода), а также мобильный телефон его жены Светланы Лисовой (61 год, из Ашдода), однако в британском отчете указано, что осталось неясным, где в итоге были найдены их тела.

Шахаф Шевет-Караеф перед смертью снял на видео то, что происходило в туалетном блоке. В этом ролике можно увидеть израильского солдата, который укрылся в туалете во время смены магазинов в своем оружии, после чего он вернулся к сражению с террористами. Это был один из четверых бойцов "Голани", прибывших на джипе "Саванна", позднее он воссоединился с двумя другими военнослужащими, и им удалось вернуться на базу.

Ави Хасдай рыбачил с двумя своими друзьями, Л. (его имя не было опубликовано) и Наором Салахом, когда на пляж около 06:30 начали падать ракеты. Ави и Л. побежали в туалетный блок, в то время как Салах побежал к бомбоубежищу, расположенному на отдалении около 50 метров оттуда. Из находившихся в туалетном блоке выжил только Л., он спрятался в последней кабинке и притворился мертвым, оставив дверь приоткрытой. Позднее он рассказывал, что оставался там в течение трех часов, слышал на заднем плане взрывы и выстрелы, но в туалет больше никто не заходил. В 10:20 он решился выйти из укрытия, побежал к расположенной рядом военной базе и идентифицировал себя, как израильтянина.

Примерно в 06:50 террористы ХАМАСа вошли в бомбоубежище ("мигунит"), где прятался Салах и еще 13 человек, включая четырех рыбаков, с которыми он ранее был знаком по предыдущим рыбалкам. Бомбоубежище было 3,5 метра длиной, и Салах по какой-то причине решил спрятаться в самой задней его части в шкафу электроснабжения. Потом он признавался, что это решение спасло ему жизнь. Он, пригнувшись, прятался в электрошкафу, когда в "мигунит" была брошена граната, и два террориста в бронежилетах достали свои автоматы Калашникова и открыли огонь по укрывающимся в бомбоубежище людям, выпустив по магазину каждый.

В бомбоубежище были убиты девять человек, включая отца и сына из Гилата – 68-летнего Арье Узана и 42-летнего Элиягу Узана. Пять человек, включая Наора Салаха, выжили. Одна из выживших рассказала, что притворилась мертвой, и через несколько часов с остальными пережившими резню выбралась из "мигунита". Еще один выживший, 27-летний рыбак Ошри Туто из Сдерота, получил ранения в голову, руку и грудь, но сумел самостоятельно доехать до больницы "Барзилай" в Ашкелоне, в получасе езды от пляжа Зиким.

Всего на пляже было убито 18 человек (из них 17 гражданских лиц), в числе погибших пятеро несовершеннолетних. Отчет парламентской группы Великобритания-Израиль называет лишь 11 из 18 имен погибших, включая имя бойца "Голани".

Около 20-30 гражданских смогли добежать до учебной базы "Зиким", где нашли укрытие: эта база была успешно защищена дислоцированными там военнослужащими (семеро военнослужащих погибли в бою с террористами, шесть офицеров и один рядовой, четыре юноши и три девушки – самому старшему из погибших было всего 23 года).

К 07:00 террористы ХАМАСа покинули пляж, забрав брошенный военнослужащими "Голани" джип "Саванна", и поехали атаковать кибуц Зиким.

В отчете британского парламента отмечается, что террористы ХАМАСа пытались проникнуть на пляж Зиким и после 7 октября: 8 октября 916-я патрульная эскадрилья ликвидировала пятерых последних террористов ХАМАСа, скрывавшихся на пляже. 13 октября был ликвидирован еще один боевой пловец ХАМАСа, а на следующий день, 14 октября, ВМС Израиля потопили еще одну лодку ХАМАСа в море.

Бой за кибуц Зиким

Кибуц Зиким (название переводится как "Искорки") находится на северо-западе округа Отеф Аза, в 1,86 милях (3 км) от северной границы сектора. Община кибуца была основана в 1949 году молодыми румынскими евреями из движения "А-Шомер а-Цаир". Кибуц примыкает к природному заповеднику "Холот Зиким", популярному среди туристов, и находится менее чем в одной миле (примерно в 1,5 км) от пляжа Зиким. С этим пляжем и близлежащими армейскими базами его связывает дорога 3411 и главное шоссе 4 до Ашкелона.

В кибуце находится крупнейшая в округе молочная ферма, на его сельскохозяйственных угодьях выращивают манго и авокадо. Большинство занятых в сельском хозяйстве рабочих – бедуины, но до "черной субботы" 7 октября кибуц Зиким нанимал также тайских и непальских гастарбайтеров. Сейчас их место занимают иностранные рабочие из Малави. Крупнейший источник дохода кибуца Зиким – это его фабрики: Polyron, где производятся матрасы, и Polyrit, производящий полиуретановые сиденья для поездов, автобусов и других транспортных средств как в Израиле, так и на экспорт. По данным последней переписи населения, проводившейся в 2022 году, население кибуца Зиким составляло 918 человек.

7 октября 2023 года среди жителей кибуца Зиким не было жертв. В 06:29 в кибуце прозвучала система оповещения о ракетном обстреле "Цева Адом", и жители кибуца укрылись в защищенных комнатах ("мамадах"). Позднее они рассказывали о "массированном ракетном обстреле". В результате ракетного обстрела погибли четыре коровы на молочной ферме кибуца.

В те минуты, когда морские коммандос ХАМАСа прорвались на пляж Зиким, боевые инженеры ХАМАСа взорвали пограничное заграждение к югу от кибуца, после чего группы террористов на мотоциклах и пикапах помчались к заранее распределенным целям, включая кибуц и три прилегающих к нему военных объекта – "Ифтах", "Эрез" и учебную базу "БАХАД-4" (база "Зиким").

В 06:45 наблюдатели ВМС ЦАХАЛа на расположенной неподалеку военной базе (речь идет на базе в Ашкелоне, – прим. ред.), наблюдая по камерам за происходящим на пляже, связались с координатором безопасности кибуца Эвьятаром Амаром Вербнером и сообщили ему о проникновении террористов с моря. В то же время несколько бойцов отряда быстрого реагирования кибуца ("китат коненут"), состоящего из 12 человек, услышали со стороны пляжа звуки стрельбы.

В 06:47 Вербнер отправил по WhatsApp серию сообщений, оповещая и инструктируя свой отряд: "Доброе утро. Комбинированное нападение. В данный момент трое смогли добраться до пляжа. Нападение также на линии границы. Мотоциклы/дроны".

Несколько бойцов "китат коненут" поднялись на самую высокую точку в кибуце Зиким, откуда они могли видеть бои на пляже и на близлежащих военных постах. Затем отряд быстрого реагирования разделился попарно, заняв позиции вокруг периметра забора кибуца за бетонными блоками.

Первые террористы из ХАМАСа прибыли в кибуц Зиким по дороге на джипе ЦАХАЛа "Саванна", брошенном на пляже военнослужащими "Голани". Позднее, восстановив автомобиль, в нем нашли снаряжение для подводного плавания, которое было при себе у террористов.

Один из бойцов "китат коненут" 69-летний Коби Поде, управляющий фабрикой матрасов Polyron, стоял на посту, когда джип подъехал к забору. "Я подумал, что это могут быть спецназовцы, приехавшие помочь нам в кибуце", – рассказывал он позднее. Он увидел, как из джипа выходят двое мужчин в черном, а затем третий с РПГ. "Тогда я понял, что это спецназовцы, но точно не наши", – поделился он.

Коби Поде открыл огонь по террористам прежде чем те успели развернуть РПГ. Боевики ответили огнем, но промахнулись. Когда к Поде присоединились другие бойцы "китат коненут", террористы отступили за джип, а затем переместились к другой части ограждения кибуца.

Перестрелки между бойцами "китат коненут" и хорошо вооруженными террористами ХАМАСа продолжались в течение полутора часов. Боевики пытались прорвать периметр забора с помощью гранат и других взрывных устройств. Отряду быстрого реагирования кибуца помогал боец подразделения спецназа "Маглан" Ави Йосеф, который жил в кибуце и на праздник Симхат-Тора находился в увольнении. Двое бойцов "китат коненут" были ранены при взрыве гранат во время боя, но террористы так и не смогли прорваться на территорию кибуца.

Около 07:20 нападавшие отступили. Они организовали засаду на дороге, ведущей к пляжу и базам, и обстреливали проезжающие автомобили. Сотрудник Общей службы безопасности ШАБАК Михаэль Бен Моше (26 лет, из Ашкелона), который ехал из Ашкелона в Зиким, встретил террористов на дороге и вышел из машины, чтобы вступить с ними в бой. Вооруженный пистолетом, он ликвидировал одного боевика, но сам был убит, когда пытался вернуться в свою машину и въехать в кибуц.

Вскоре после этого офицер бригады "Голани", направлявшийся на базу "Ифтах", увидел террористов на шоссе, открыл по ним огонь, а затем свернул в кибуц Зиким, где присоединился к отряду быстрого реагирования, приняв участие в обороне кибуца.

Около 09:00 с базы, находящейся в 16 милях к северу (около 26 км) прибыли 6-8 бойцов подразделения "Маглан", которых вызвал на подмогу майор Ави Йосеф. С их помощью к 10:00 удалось ликвидировать четверых террористов ХАМАСа, пятеро оставшихся террористов отступили к пляжу. У убитых боевиков было обнаружено огромное количество боеприпасов и дрон.

Интенсивные бои продолжались в дюнах вокруг кибуца и в заповеднике "Холот Зиким" до конца дня. Около 20:00 лидеры кибуца приняли решение об эвакуации населения, несмотря на определенность в отношении безопасности дороги от кибуца Зиким до шоссе на север. Примерно 70% жителей кибуца уехали большой колонной. Среди оставшихся были сельскохозяйственные стажеры кибуца из Ганы, Танзании и Камбоджи, которые с оставшимися жителями Зиким продолжали доить коров во время боев.

ЦАХАЛ добрался до кибуца Зиким в 19:00, через 13 часов после начала атаки. Военнослужащие начали эвакуировать семьи с маленькими детьми в бронированных автомобилях. Отряд быстрого реагирования кибуца Зиким сменился с дежурства в 02:30 8 октября. Массированные ракетные обстрелы из Газы продолжались всю ночь.

В то время как кибуц Зиким удалось эффективно защитить, военные базы "Ифтах" и "Эрез", а также учебная база "Зиким" подверглись нападению и понесли значительные потери.