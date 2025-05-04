Бойцы ЦАХАЛа обнаружили в Рафиахе тайник с оружием – рядом со школой и больницей. Видео

Бойцы 205-й резервной бригады "Эгроф а-Барзель" действуют на юге сектора Газы, в районе Рафиаха. За последнюю неделю ими были ликвидированы десятки террористов в этом районе.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что бойцы этой бригады обнаружили в Рафиахе – примерно в 80 метрах от здания, которое ранее использовалось как школа, и примерно в 100 метрах от здания, которое использовалось как больница – тайники с оружием, принадлежащим террористическим группировкам.

"Террористическая организация ХАМАС цинично использует гражданские пространства для террористической деятельности", – заявляет ЦАХАЛ.