Бойцы ЦАХАЛа обнаружили в Рафиахе тайник с оружием – рядом со школой и больницей. Видео
время публикации: 04 мая 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 15:04
Бойцы 205-й резервной бригады "Эгроф а-Барзель" действуют на юге сектора Газы, в районе Рафиаха. За последнюю неделю ими были ликвидированы десятки террористов в этом районе.
Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что бойцы этой бригады обнаружили в Рафиахе – примерно в 80 метрах от здания, которое ранее использовалось как школа, и примерно в 100 метрах от здания, которое использовалось как больница – тайники с оружием, принадлежащим террористическим группировкам.
"Террористическая организация ХАМАС цинично использует гражданские пространства для террористической деятельности", – заявляет ЦАХАЛ.