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Израиль

Разрешено к публикации: в Газе погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 04 мая 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 07:37
Разрешено к публикации: в боях в Газе погибли капитан Ноам Равид и старший сержант Яхели Срор
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила имена двух военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в секторе Газы.

Капитан Ноам Равид, 23 года, из поселка Шаарей-Тиква, и старший сержант Яли (Яэли) Серор, 20 лет, из Омера, бойцы спецподразделения инженерных войск "Яалом", погибли в субботу, 3 мая, в результате взрыва в туннеле террористов в квартале Джанина в Рафиахе на юге сектора Газы.

Похороны капитана Ноама Равида состоятся в 14:00 на военном участке кладбища в Элькане.

В том же инциденте был тяжело ранен еще один боец спецназа "Яалом".

В другом инциденте в бою на севере сектора Газы тяжелые ранения получил боец 7007-го батальона резервистов 16-й Иерусалимской бригады.

Израиль
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