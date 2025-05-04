Разрешено к публикации: в Газе погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила имена двух военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в секторе Газы.

Капитан Ноам Равид, 23 года, из поселка Шаарей-Тиква, и старший сержант Яли (Яэли) Серор, 20 лет, из Омера, бойцы спецподразделения инженерных войск "Яалом", погибли в субботу, 3 мая, в результате взрыва в туннеле террористов в квартале Джанина в Рафиахе на юге сектора Газы.

Похороны капитана Ноама Равида состоятся в 14:00 на военном участке кладбища в Элькане.

В том же инциденте был тяжело ранен еще один боец спецназа "Яалом".

В другом инциденте в бою на севере сектора Газы тяжелые ранения получил боец 7007-го батальона резервистов 16-й Иерусалимской бригады.