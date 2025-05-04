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Израиль

Началось заседание суда по забастовке учителей

Суд
Школьное образование
Профсоюзы
время публикации: 04 мая 2025 г., 06:56 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 06:56
Началось заседание суда по забастовке учителей
Chaim Goldberg/Flash90

Утром в воскресенье, в 06:45, началось заседание суда по трудовым спорам, на котором рассматривается требование министерств финансов и просвещения признать незаконной забастовку, объявленную профсоюзом учителей.

На текущий момент действует объявление профсоюза, согласно которому школы и детские сады откроют учебный день в воскресенье в 11:00.

Министерство финансов объявило, что учителя и воспитательницы, которые не будут преподавать в эти часы, не получат за них зарплату, даже если явятся на рабочее место.

Израиль
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