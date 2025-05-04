Началось заседание суда по забастовке учителей

Утром в воскресенье, в 06:45, началось заседание суда по трудовым спорам, на котором рассматривается требование министерств финансов и просвещения признать незаконной забастовку, объявленную профсоюзом учителей.

На текущий момент действует объявление профсоюза, согласно которому школы и детские сады откроют учебный день в воскресенье в 11:00.

Министерство финансов объявило, что учителя и воспитательницы, которые не будут преподавать в эти часы, не получат за них зарплату, даже если явятся на рабочее место.